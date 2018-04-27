  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İzmir'de büyük operasyon! 3 kritik isim yakalandı

İzmir'de büyük operasyon! 3 kritik isim yakalandı

İZMİR 'de MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın 3 kritik ismi yakalandı. Yakalanan isimlerden birinin 700 kişiyi katlettiği ve Bağdadi'in yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-04-2018 09:29 - Güncelleme: 27-04-2018 09:29

MİT'tin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 1’i sözde emir 3 terörist yakalandı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda terör Örgütü DEAŞ üyesi 1’i sözde emir 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı K.E.H'nin terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin arkadaşı olduğu ve Suriye'de 700 insanı katlettiği iddia ediliyor.


 700 KİŞİYİ KATLETTİ: DEAŞ'ın Suriye'deki Deyr-i Zor komutanı olduğu iddia edilen K.E.H. İzmir'de yaklandı. Emniyet İstihbarat, MİT ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalanan K.E.H'nin Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 Suriyeliyi katlettiği bildiriliyor.

BAĞDADİ'NİN YAKIN ARKADAŞI

Toplu katliam videolarının sosyal medyada yayınlandığı öğrenildi. Zanlının terör örgütünün lideri Bağdadi'nin de yakın arkadaşı olduğu öne sürülüyor.

KAFA KESME VİDEOLARINI YAYINLAYAN İSİM

Aynı zamanda DEAŞ’ın lideri Ebubekir El Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, kafa keserek infaz videoları yayınlayan Saddam Cemal’in de yakın akrabası olduğu belirlendi.

SURİYE'DEN KAÇARAK TÜRKİYE'YE GELDİ

K.E.H.’nin TSK’nın bölgedeki operasyonları sonrası Suriye’den kaçarak M.M., M.E.Z. ve Ö.M. ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları sürüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İzmir'de büyük operasyon! 3 kritik isim yakalandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro