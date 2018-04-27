İzmir'de büyük operasyon! 3 kritik isim yakalandı

MİT'tin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 1’i sözde emir 3 terörist yakalandı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda terör Örgütü DEAŞ üyesi 1’i sözde emir 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı K.E.H'nin terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin arkadaşı olduğu ve Suriye'de 700 insanı katlettiği iddia ediliyor.



700 KİŞİYİ KATLETTİ: DEAŞ'ın Suriye'deki Deyr-i Zor komutanı olduğu iddia edilen K.E.H. İzmir'de yaklandı. Emniyet İstihbarat, MİT ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalanan K.E.H'nin Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 Suriyeliyi katlettiği bildiriliyor.

BAĞDADİ'NİN YAKIN ARKADAŞI

Toplu katliam videolarının sosyal medyada yayınlandığı öğrenildi. Zanlının terör örgütünün lideri Bağdadi'nin de yakın arkadaşı olduğu öne sürülüyor.

KAFA KESME VİDEOLARINI YAYINLAYAN İSİM

Aynı zamanda DEAŞ’ın lideri Ebubekir El Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, kafa keserek infaz videoları yayınlayan Saddam Cemal’in de yakın akrabası olduğu belirlendi.

SURİYE'DEN KAÇARAK TÜRKİYE'YE GELDİ

K.E.H.’nin TSK’nın bölgedeki operasyonları sonrası Suriye’den kaçarak M.M., M.E.Z. ve Ö.M. ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları sürüyor.