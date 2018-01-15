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İzmir'de 2 çocuğun ölümüyle ilgili yeni gelişme

İzmir'de 2 çocuğun ölümüyle ilgili yeni gelişme

İzmir'de su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 12:09 - Güncelleme: 15-01-2018 12:09

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1.5 derinliğindeki su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketini 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü.

Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

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