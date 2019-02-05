İzmir'de 14 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında kentte "torbacı" olarak bilinen 14 uyuşturucu satıcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan bir kişi için firari olarak arama başlatıldı.