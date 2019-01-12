İzmir sağanak yağışa teslim oldu

İzmir’de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü, asırlık ağaç devrildi. Yaşanan olaylarda yaralı veya can kaybı yaşanmadı.

İzmir sağanak yağışa teslim oldu

İzmir’de Perşembe gününden itibaren başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehirde sel ve taşkınlara sebep oldu. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle il merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollarda çalışma başlattı.

18
İzmir sağanak yağışa teslim oldu

Bornova ilçesinde bulunan Kemalpaşa Caddesi de aşırı yağıştan etkilendi. Kemalpaşa'dan İzmir yönüne doğru seyreden şerit yoğun yağış sebebiyle trafiğe kapanırken, bir minibüs suda mahsur kaldı. Suya saplanan minibüsü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Kapanan yolun başında ekipler beklerken, trafik açık olan şeritten çift yönlü olarak verildi.

28
İzmir sağanak yağışa teslim oldu

Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi ise biriken suları fark edemeyen sürücü kendini suların ortasında buldu. Derinleşen suda araç görünemez hale geldi. Araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtarıldı. Kapanan yolu açmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ekipleri tahliye çalışmasına başladı.

38
İzmir sağanak yağışa teslim oldu

Halkapınar semtinde 1561 sokakta ise biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler kendi imkanları ile mahsur kalmaktan kurtulurken, mahsur kalan bir otomobili yoldan geçen belediye temizlik görevlileri kurtardı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro