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İzmir, Mersin, Muğla ve Balıkesir'de hortum ve şiddetli yağış alarmı

İzmir, Mersin, Muğla ve Balıkesir'de hortum ve şiddetli yağış alarmı

ANTALYA'yı vuran şiddetli fırtına ve dolu bu kez Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de etkili oluyor, meteoroloji son hava durumu raporuyla uyarı verdi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 11:55 - Güncelleme: 31-01-2019 11:55

Meteorolojiden gelen şiddetli yağış ve hortum uyarısının ilki Muğla, Antalya ve Mersin için oldu. Bu üç ilde dün başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların daha da kuvvetleneceği bildirildi. Mersin, Antalya merkez ve batısında 30-60 kg/m2, Muğla ile Antalya’nın doğu ilçelerinde 50-100 kg/m2 yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yağış anında kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklenirken, sel, yıldırım, hortum ve dolu uyarısı verildi.

İzmir-Aydın-Manisa dikkat
Şiddetli yağışlar bugün Ege'yi de vuracak. İzmir, Aydın, Manisa illeri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sel ve su baskınları ile birlikte çatı uçması ve yıldırım tehlikesi bulunuyor.

İzmir hava durumu

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