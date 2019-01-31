İzmir, Mersin, Muğla ve Balıkesir'de hortum ve şiddetli yağış alarmı

Meteorolojiden gelen şiddetli yağış ve hortum uyarısının ilki Muğla, Antalya ve Mersin için oldu. Bu üç ilde dün başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların daha da kuvvetleneceği bildirildi. Mersin, Antalya merkez ve batısında 30-60 kg/m2, Muğla ile Antalya’nın doğu ilçelerinde 50-100 kg/m2 yağış bekleniyor.



Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yağış anında kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklenirken, sel, yıldırım, hortum ve dolu uyarısı verildi.

İzmir-Aydın-Manisa dikkat

Şiddetli yağışlar bugün Ege'yi de vuracak. İzmir, Aydın, Manisa illeri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sel ve su baskınları ile birlikte çatı uçması ve yıldırım tehlikesi bulunuyor.

İzmir hava durumu



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