  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

İzmir Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'tan peş peşe zehirlenme haberleri geliyor. Son iki günde İzmir'de 2 bin 600 civarında işçi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Bugün ise Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 104 işçi, Sivas Suşehri'nde ise 750 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:41 - Güncelleme: 19-07-2018 15:41

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin kırsal mahallerinden Karaağaçlı'da faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, dün akşam vardiyasında yedikleri yemekten etkilendiği öne sürülen bazı işçilerde, bu sabah ishal ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı.Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada 92 işçi ambulanslarla hastanelere taşındı, 12 işçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fabrika önünde ise 2 ambulans ve 1 UMKE ekibi de tedbir amaçlı bekletilmeye başlandı.

Zehirlenme belirtisiyle çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu, bazılarına ise ayakta müdahale edildiği belirtildi. Fabrikada akşam yemeğinde ezogelin çorbası, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran çıktığı kaydedildi.Tarım İl Müdürlüğü'nden bir ekip, yemekten numuneler alırken, jandarma soruşturma başlattı.

İZMİR'DE DE 2 BİN 600 İŞÇİ HASTANEYE KALDRILDI: İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran işçi sayısının 2 bin 600 olduğu bildirildi.İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir sanayi tesisinde salı akşamı yemek yedikten sonra bazı işçilerin karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle son 2 gündür hastanelere başvurduğunu hatırlattı.Yaklaşık 4 bin 100 işçinin aynı yemeği yediğinin belirlediğini vurgulayan Salnur, şu bilgileri verdi:

KORKULACAK BİR DURUM YOK: "Çarşamba günü sabahtan akşama kadar 739 işçi hastanelerimize müracaat etti. Dün gece de işçilerden bazısı benzer şikayetlerle hastanelere geldi. İzmir'in farklı hastanelerine toplam 2 bin 600 civarında hasta başvurusu oldu. Şu anda hastanelerimizde 100 civarında yatan işçimiz var. Akşama doğru büyük bir kısmının taburcu olacağını düşünüyoruz. Sağlık durumlarında korkulacak bir durum yok."

ZEHİRLENME ŞÜHPESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün fabrikada yenilen yemekten, kendilerinin ise kullanılan sudan örnek aldığını ifade eden Salnur, yaşanan sağlık sorunun gerçek nedeninin bu tahlillerin netleşmesinden sonra ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. Dün, Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde çalışan 739 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, sanayi tesisindeki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

SİVAS'TA ZEHİRLENENLERİN SAYISI 750: Bir diğer zehirlenme haberi de Sivas'tan geldi. Suşehri ilçesinde mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine 4 günde yaklaşık 750 kişi başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenler yoğunluk oluştururken, serum takılıp, tedavileri yapıldıktan osnda taburcu edildiler. Hastaneye başvuruların devam ettiği belirtilirken, şu ana kadar yatarak tedavi edecek düzeyde bir rahatsızlığın olmadığı belirtildi.

SUDAN NUMUNE ALINDI: Hastaneye ilçe merkezi olmak üzere köylerden de başvurular olurken, rahatsızlıkların su kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor. Sudan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları sonrası resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İzmir Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Temmuz 2018 16:15 Toplu iş yerleri için Yemek yapan ve ya yemek satan şirketlere malzeme tedariği veren "MÜTEAHHİT" ve İşletmeleri ve "Yemek Şirketleri" ve de personelleri MİT tarafından mutlaka analiz edilmeli.MİT Bu tür toplu iş yerlerine erzak veren mütahitleri ve yemek şirketlerini periyodik olarak analiz etmelidir.

    CEVAP YAZ 0 4
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro