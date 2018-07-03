İzmir liselerinin yüzdelik dilimleri 2018 LGS İzmir okul taban puanı

İZMİR kent merkezi ve ilçeleri için MEB 2018 - 2019 dönemi LGS yüzdelik dilimlerini e-okul.meb.gov.tr sitesinden yayınladı. İzmir liselerinin yüzdelik dilimleri LGS tercihlerinizi belirlemede öncelikli kriter olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yüzdelik dilimleri listesinde EYP yani en yüksek puanlı İzmir okulları ve EDP yani en düşük okullu puanlar yer alıyor.



