İzmir lise taban puanları 2018 - 2019 LGS yüzdelik dilimleri İzmir ilçeleri

MEB İzmir ili için 2018 - 2019 dönemi LGS yüzdelik dilimlerini e-okul.meb.gov.tr sitesinden yayınladı. İzmir merkez ve ilçelerindeki LGS sonuçlarını alan adaylar yüzdelik dilimleri ve liselerin sıralamasına bakarak 2 Temmuz 2018'den itibaren tercihlerini yapacaklar. İzmir kentinde tercih işlemleri Türkiye genelinde olduğu gibi 13 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Lise tercihlerini belirlerken İzmir merkezi ve ilçelerindeki okulların tavan ve taban puanları kadar LGS yüzdelik dilimlerine dikkat edin. Zaten lise tercihlerinizde önemli olan puanınız değil yüzdelik diliminizdir. Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Öncelikle e-okul üzerinden yayınlanan İzmir liseleri LGS yüzdelik dilimleri listesinden istediğiniz okulun EYP yüzdelik dilimine bakın.