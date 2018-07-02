İzmir lise taban puanları 2018 - 2019 LGS yüzdelik dilimleri İzmir ilçeleri

İZMİR merkezi ve ilçelerindeki liselerin yüzdelik dilimleri ve 2018 - 2019 dönemi LGS okul kontenjanları belli oldu. e okul üzerinden verilen İzmir liseleri 2018 LGS yüzdelik dilimleri EYP ve EDP listesi internethaber.com sitesinde yer alıyor. İşte İzmir liselerinin taban puanları

İzmir lise taban puanları 2018 - 2019 LGS yüzdelik dilimleri İzmir ilçeleri

MEB İzmir ili için 2018 - 2019 dönemi LGS yüzdelik dilimlerini e-okul.meb.gov.tr sitesinden yayınladı. İzmir merkez ve ilçelerindeki LGS sonuçlarını alan adaylar yüzdelik dilimleri ve liselerin sıralamasına bakarak 2 Temmuz 2018'den itibaren tercihlerini yapacaklar. İzmir kentinde tercih işlemleri Türkiye genelinde olduğu gibi 13 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Lise tercihlerini belirlerken İzmir merkezi ve ilçelerindeki okulların tavan ve taban puanları kadar LGS yüzdelik dilimlerine dikkat edin. Zaten lise tercihlerinizde önemli olan puanınız değil yüzdelik diliminizdir. Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Öncelikle e-okul üzerinden yayınlanan İzmir liseleri LGS yüzdelik dilimleri listesinden istediğiniz okulun EYP yüzdelik dilimine bakın.

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İzmir lise taban puanları 2018 - 2019 LGS yüzdelik dilimleri İzmir ilçeleri

İşte 2018-2019 dönemi İzmir ili ve ilçeleri LGS yüzdelik dilimleri , okul kontenjanları ve liselerin EYP ve EDP yüzdelik dilimleri :

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İzmir lise taban puanları 2018 - 2019 LGS yüzdelik dilimleri İzmir ilçeleri

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İzmir lise taban puanları 2018 - 2019 LGS yüzdelik dilimleri İzmir ilçeleri

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