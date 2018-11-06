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İzmir Konak'a Hozatlı başkan talip

İzmir Konak'a Hozatlı başkan talip

Tunceli Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat, yerel seçimler için bu kez İzmir Konak için aday adayı oldu. Adaylık başvurusunu yapan Polat, evinin İzmir'de olduğunu eşinin de hala İzmir'de görev yaptığını söyleyerek bu dönem Konak'a hizmet etmek istediğini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 20:10 - Güncelleme: 06-11-2018 20:10

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim için hazırlıklar tam gaz devam ederken, CHP’de aday adaylığı mesaisi de noktalandı. Son başvuru gününde İzmir’de gündeme damga vuracak bir gelişme yaşanarak Tunceli ili Hozat ilçesi Belediye Başkanı Celaleddin Polat dosyasını teslim ederek Konak’ı yönetmeye talip oldu.

2014 yerel seçimlerinde Hozat Belediye Başkanı seçilen Polat CHP Konak İlçe Binası’na giderek dosyasını teslim ederken, CHP parti binası önünde davul ve zurnalar eşliğinde karşılandı. Ailelerinin Doğu ile Batıyı perçinleyen Türkiye'yi birleştiren bir ocak olduğunu söyleyen Polat şöyle konuştu:

“Ben zaten İzmirliyim. İzmir’de öğretmenlik yapıyordum. Hala evim İzmir’de, taşımadım.. Eşim de İzmir’de öğretmen. Bizim aile olarak Ege Bölgesi ve çevresiyle ve İzmir’le çok özel bir hukukumuz ve bağlantımız var. Benim büyük dedem Seyyid Cemal Sultan Horasan Erenlerindendir ve Büyük Selçuklu İmparatorluğunun başşehri Nişabur’da doğmuş ve daha sonra Anadolu’ya göç etmiş Anadolu’yu Türkleştiren ve İslamlaştıran kolonizatör Türk dervişlerindendir, alperendir. Türbesi Afyon Döğer’dedir. Onun oğlu Asildoğan Rumeli’ne ilk geçen yiğitlerden, o bölgeyi Türkleştiren ve Müslümanlaştıran erenlerdendir. Türbesi Kütahya Simav Belce beldesindedir. Baba oğul bu ikilinin kerametleri Velayetname’de anlatılır. Asildoğan’ın oğlu Seyyid Erdoğan’dır. O da İzmir ve civarında yaşamış ve Bergama’da vefat etmiştir. Ailemizin Doğu’ya göç etmesi onun torunları zamanında olmuştur. Biz Doğu ile Batıyı perçinleyen, Türkiye’yi birleştiren bir Ocağız, aileyiz. Bizim 700 yıldır Ege Bölgesinde ve en az 550 yıldır da İzmir ve civarında bir geçmişimiz var.

İZMİR VE KONAK SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

İzmir’de yaşayıp da İzmir’e aşık olmayan kimse var mıdır, bilmiyorum. Ben İzmir’e aşığım. Bana göre İzmir Türkiye’nin Batı’ya açılan en önemli kapısıdır. Konak ise bu kapının anahtarıdır. Hayatın tüm alanlarında İzmir’i Avrupaya Avrupayı İzmir’e taşımak idealimdir. İzmir’de Doğu’nun hikmet ve irfanıyla, Batı’nın bilim-teknoloji-mimari-sanat ve kültürünü birleştirmek hedefimdir. İzmir’in kendi özünü muhafaza ederek tam bir Avrupa şehri olması hayalimdir.”

CELALEDDİN POLAT KİMDİR?

1972 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimi Hozat’ta tamamladıktan sonra Malatya İnönü Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünden mezun oldu. Evli ve 13 yaşında bir kız çocuğu babası. 20 yıllık öğretmenlik kariyeri bulunuyor. Çankaya’da, Adıyaman’da, Mersin’de, Kırşehir ve İzmir’de görev yaptı. 30 Mart 2014 yılında yapılan Genel Seçimlerde Tunceli Hozat Belediye Başkanlığını kazandı.

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