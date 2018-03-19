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İzmir hava durumu saatlik tahmin korkuttu son rapor

İzmir hava durumu saatlik tahmin korkuttu son rapor

İZMİR hava durumu son tahminleri meteoroloji açıkladı. İzmir'de hafta boyunca sağanak yağış etkili olacak. Aralıklarla etkisini arttıracak olan yağışlar saatlik hava durumu yeni meteoroloji hava durumu tahminine saat 18.00'den sonra artacak. İzmir'de yarın yani 20 Mart Salı günü İzmir'de sağanak yağış görülecek, sıcaklık 20 derece.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 15:15 - Güncelleme: 19-03-2018 15:15

iZMİR hava durumu saatlik tahmin meteoroloji korkuttu. İzmir'de hafta boyunca şiddetli sağanak yağış etkili olacak. ralıklarla etkisini arttıracak olan yağışlar saatlik hava durumu yeni meteoroloji hava durumu tahminine saat 18.00'den sonra artacak. İzmir'de yarın yani 20 Mart Salı günü İzmir'de sağanak yağış görülecek, sıcaklık 20 derece.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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