İzmir hava durumu saatlik son tahmin güncel veri bilgisi

İZMİR hava durumu son tahmin meteoroloji açıkladı. İzmir'de bugün aralıklarla sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklıklar ortalama 21 derece civarında olacak. Sağanak yağış çok etikili olmayacak fakat hafta boyunca güneş yüzünü seyrek gösterecek. İzmir'de Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ile Çanakkale kıyıları hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi,Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.