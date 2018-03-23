İzmir hava durumu 5 günlük haritalı tahmin fena!

İZMİR hava durumu saatlik raporları meteoroloji resmi sitesinde yayınladı. İzmir'de bugün ve yarın şiddetli sağanak yağış görülecek. Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı yeni uyarı yaptı. İzmir 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerine göz attığımızda 1 hafta boyunca sağanak yağış aralıklarla devam edecek. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

İZMİR HAVA DURUMU: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar yarın sabah saatlerinde Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olacak.Sıcaklık kuzeyinde 2-4 derece artacak. Güneyinde 3-5 derece azalacak. İlk saatlerde Bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden, kuvvetli, ve yerel olarak fırtına (40-70 km/sa) öğle saatlerinden sonra orta kuvvette zaman-zaman kuvvetli esecek.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL? Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ineceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, iç ve batı kesimlerde kuvvetli, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akşam saatlerine kadar Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: bu öğle saatlerinde Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalama, yer yer hafif çamur şeklinde yağış) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.