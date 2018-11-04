  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 33 tablosu kayıp! Soruşturma başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 33 tablosu kayıp! Soruşturma başlatıldı

Sayıştaş raporu ortaya çıkardı; İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterine kalyıtlı çok değerli 33 tablo ortadan kayboldu. Sayıştay'ın Denetim Raporu'yla ortaya çıkan bu skandal sonrası soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-11-2018 08:02 - Güncelleme: 04-11-2018 08:02

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay Denetim Raporu'nda belediye envanterinde bulunması gereken 33 tablonun kayıp olduğunun belirtilmesi sonrası suç duyurusunda bulunuldu. Valiliğin atadığı muhakkikin yaptığı soruşturma sonucu tabloları demirbaştan düşüren komisyondaki memurların görev ihmalinin bulunduğu tespit edildi.

BEDRİ RAHMİ'NİN TABLOSU DA KAYIP... İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 Sayıştay Denetim Raporu'nda, belediye envanterine 1999'da giren, aralarında ünlü ressamlar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Bergen, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca ve Mustafa Esirkuş gibi sanatçılara ait eserlerin de bulunduğu 33 tablonun 2008 yılında "imha kaydıyla" envanterden çıkarıldığı belirtildi.

MEVZUATA GÖRE SANAT ESERLERİ İMHA EDİLEMİYOR... Mevzuat hükümlerine göre herhangi bir sanat eserinin imha edilmesinin söz konusu olamayacağının bildirildiği raporda "imha kaydı" bulunan 33 eserden 6'sının belediyenin farklı birimlerinde ortaya çıktığı ifade edildi. Raporda, kayıp tablolarının akıbetiyle ilgili Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığının da inceleme başlattığı bildirildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU... Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguya dayanarak kayıp 27 tabloyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Valiliği "Memurin Muhakematı Hakkında Kanun"a istinaden olayı araştırmak üzere muhakkik tayin etti.

ÖZFATURA VE KOCAOĞU İFADE VERDİ... Eski belediye başkanlarından Burhan Özfatura ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile belediye görevlilerin ifadelerine başvuran muhakkikin raporu soruşturma dosyasına girdi. Muhakkik raporunda, kayıp tablolarla ilgili belediye başkanlarının kusurunun olmadığı görüşü belirtilerek tabloları demirbaştan "imha kaydıyla" düşüren komisyondaki memurların görev ihmalinin bulunduğu belirtildi.

'BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU OLUŞTURULDU'... Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapılarak yerleri tesbit edilemeyen tablolar konusunda başkan Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiği, ayrıca Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı bünyesinde de bir araştırma komisyonu oluşturulduğu açıklandı.

46 TABLODAN 24'Ü NEREDE ÇIKTI?... İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun, toplam sayısını 46 olarak belirlediği kayıp tablolardan 24'ünün belediyenin farklı birimlerinin duvar ve depolarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada kayıp tabloların sanatsal ve mali değerlerinin belirlenmesi için uzman akademisyenlere bilirkişi incelemesi yaptırıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, demirbaş kaydında yer almasına rağmen depoda bulunamayan tabloların, o tarihte düzenlenen "imha tutanağı" ile kayıttan düşürüldüğünün ortaya çıkması üzerine de bu tutanağı hazırlayan görevliler hakkında kamu davası açıldığı, oluşan kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 33 tablosu kayıp! Soruşturma başlatıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro