İzleyici Ufak Tefek Cinayetler'in ipini çekecek artık izleyemeyecekler!

Star TV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle çok konuşulucak. Bu kez gerçekten bir cinayet işlenecek ama Ufak Tefek Cinayetler, bu cinayetl bile paçayı kurtaramayabilir ve Ufak Tefek Cinayetler'in sonu gelebilir.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Tülin Özen, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil’in paylaştığı dizide, Merve ve Pelin’in onlara saldırmaya çalışan Tunç’u ormana yuvarlaması herkesi şok etti. Çocukların öğretmeni olan Tunç, Pelin’e takıntılıydı. Ona platonik bir şekilde aşık olan Tunç, Pelin’in her hareketinden bir anlam çıkartıp, onun her davranışını istediği gibi yorumlayınca ortalık karışmıştı. Evliliği tehlikeye giren Pelin’i Merve evini geri almak karşılığında kurtarmıştı.
Tunç’un hasta olduğunu ve bunu herkese yaptığını Taylan’a anlatan Merve, Tunç’u da başka bir yere sürdürmüştü. Ondan böylelikle kurtulduklarını sanan Merve ve Pelin ise büyük bir yanılgı içinde olduklarını, Tunç’un Sarmaşık’a dönmesiyle anlamış oldu.
Geçtiğimiz bölümde Tunç’un Sarmaşık’ta Merve ve Pelin’den intikam almak için kol gezmesi şer birliğinin daimi üyelerini bir hayli korkuttu. Tunç’dan nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünmeye başlayan Pelin ve Merve, Merve’nin kıvrak zekasıyla bir çözüm buldu. Burcu’nun yaşananlar konusunda ondan yardım istemesini kullanan Merve, Tunç’a Burcu’nun ona saplantılı bir şekilde aşık olduğunu söyledi. Tüm bu oyunları onu kurtarmak için söylediğini söyleyen Merve, Tunç’u inandırmışa benziyordu. Fakat 22. bölüm 2. fragmanda, Tun’un Merve’yle Pelin’in birden karşısına çıkması ikiliyi yine korkuturken, Tunç’un onlara saldırması ise felaketi oldu.
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