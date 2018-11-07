İzleyici kazan kaldırdı dizinin şirazesi kaydı! Bizim Hikaye fiyaskosu

Amerika'da gösterilen ve reyting rekorları kıran Shameless dizisinden uyarlanan Bizim Hikaye, 2 sezondur reyting listelerindeki başarısı ile Fox'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Fakat 46. bölüm fragmanı ise şimdiden olay oldu.

İŞLER İYİCE KARIŞIYOR: Perşembe günlerinin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Bizim Hikaye yeni bölümü ile ekrana gelecek. 46. yeni bölümde işler iyice karışacak. Barış ve Filiz’in birlikte olamayacaklarını anlaması üzerine bu kez devreye Selim ile Nihal de giriyor.





