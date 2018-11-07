İzleyici kazan kaldırdı dizinin şirazesi kaydı! Bizim Hikaye fiyaskosu

Amerika'da gösterilen ve reyting rekorları kıran Shameless dizisinden uyarlanan Bizim Hikaye, 2 sezondur reyting listelerindeki başarısı ile Fox'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Fakat 46. bölüm fragmanı ise şimdiden olay oldu.
İŞLER İYİCE KARIŞIYOR: Perşembe günlerinin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Bizim Hikaye yeni bölümü ile ekrana gelecek. 46. yeni bölümde işler iyice karışacak. Barış ve Filiz’in birlikte olamayacaklarını anlaması üzerine bu kez devreye Selim ile Nihal de giriyor.
İZLEYİCİ ŞOK EDEN OLAY: Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’in oynadıkları dizinin 46. bölüm tanıtımında, Filiz’in Selim ile yakınlaşıyor ve Selim'e birlikte olabileceklerini söylüyor. Duyduklarına inanamayan Selim ise Filiz'in elini tutuyor.
Filiz'in Barış'a tekrar dönmesini sabırsızlıkla bekleyen izleyici ise bu duruma isyan etti.
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