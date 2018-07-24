İzleyenin kanı donuyor! O cani yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplamda 1250 lira idari para cezası uygulandı.