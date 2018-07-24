İzleyenin kanı donuyor! O cani yakalandı

Arpaçay ilçesine bağlı bir yaylada, eşeklerin başını bezle bağlayıp sopayla şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü.

İzleyenin kanı donuyor! O cani yakalandı

Arpaçay ilçesine bağlı bir yaylada, eşeklerin başını bezle bağlayıp sopayla şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşeklere şiddet uygulayanın V.Ç. olduğunu belirlendi.

14
İzleyenin kanı donuyor! O cani yakalandı

V.Ç'nin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, bölgede bulunan 54 yaylada yapılan özverili ve titiz çalışmalar sonucunda, V.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

24
İzleyenin kanı donuyor! O cani yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplamda 1250 lira idari para cezası uygulandı.

34
İzleyenin kanı donuyor! O cani yakalandı

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro