İzlerine 76 yıl sonra ulaşıldı! Şok görüntüler

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında ikinci dünya savaşından düşen savaş uçağının enkazı 76 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Rusya'nın en doğu ucunda yer alan Kamçatka Yarımadasında 1942 yılında düşen DB-3 tipi bombardıman uçağının enkazından çıkan parçalar böyle görüntülendi. Çoğu çürümüş olan enkazdan geriye kalanlar, herkesi hayrete düşüren cinstendi.