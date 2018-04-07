İzel'den olay itiraf: Sevgilimi dostumla yatakta bastım

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan şarkıcı İzel, yıllar önce sevgilisini dostuyla yatakta bastığını itiraf ederken cildindeki bozukluğun sebebini bu tatsız olaya bağladı.

İzel'den olay itiraf: Sevgilimi dostumla yatakta bastım

Hayata küstü, depresyona girdi, saçlarını kazıttı, 20 kilo aldı ve 6 yıldır hiçbir yerde görünmedi. Küllerinden doğup yeni albümü için stüdyoya giren şarkıcı İzel, "Gelen vurdu, giden vurdu. Üst üste çok darbe aldım, dost kazıkları yedim. Ben savaşçı biri değilim, bunlarla baş edecek karakterde biri değilim. Baştan başlamak 6 yılımı aldı" diyor. Posta gazetesine konuşan şarkıcı İzel, içini döktü adeta.

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İzel'den olay itiraf: Sevgilimi dostumla yatakta bastım

''2011’de babamın vefatıyla sarsıldım.'' diyen İzel, ''Sonra baktım toparlanamıyorum, 'Bir albüm yapayım, kendime geleyim' dedim. 'Aşk En Büyüktür Her Zaman’ı çıkardım. ‘Drakula’ çıkış parçası olsun diye inat ettim. Yapımcım Polat Yağcı da istemedi, ters düştük biraz. O da kendince beni cezalandırdı. Anlayacağın ‘Drakula’ çarptı beni!'' ifadelerini kullandı.

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İzel'den olay itiraf: Sevgilimi dostumla yatakta bastım

''Kendini eve hapsetmenin dışında neler yaptın bu 6 yılda?'' sorusuna cevap veren İzel, ''İpi kopmuş balon gibi kendimi tatillere vurdum. Tam yerleşeyim bir yere, tavuk falan besleyeyim diyorum, bakıyorum şarkı söylemeden yaşayamam! Bir de şu var, eğer bir aşk yaşasaydım çoktan albüm yapmıştım. Ben 6 yıldır aşık olmadım!'' dedi.

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İzel'den olay itiraf: Sevgilimi dostumla yatakta bastım

İzel, ''İnsanlar cildimin bozuk olduğunu biliyor. Ben de kendimi böyle kabul ettim ama yapılacak bir şey varsa da, yapmak istiyorsun. O yüzden iki kez cilt ameliyatı oldum. İlk ameliyat çok başarılı geçti. İkinci ameliyatta derinlerdeki çukurlar da yüzeye çıktı. Bu ameliyatlar iki gün sürüyor, kalbin durma riski var, asit döküyorlar vs... Derindeki o yaraları görünce, içimdeki diğer yaralarımı da gördüm bir anda.'' dedi.

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