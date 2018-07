İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

* Korkmuyor musunuz? Bu işte olan bir insan, her şeye boşvermiş insandır. Onun ölüm korkusu yoktur. Her yere gidebilir. Uyuşturucu da kullanıyorsa her yere girer çıkar. Kendi başıma çalışıyorum, mimlenmek istemiyorum ve bir süre sonra bu hayattan kurtulmak istiyorum. Kimse de bilmez, normal bir hayatım var.