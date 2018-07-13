İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

Dünyanın en acımasız hayatını onlar yaşıyorlar. Habertürk'ten Elif Key'in hayatını Ece takma isimli kadınla yapılan röportajı çok sarsıcı. Ece lakaplı kadın, eşinden boşandıktan sonra uzun süre yalnız bir kadın olarak yaşamış. Hatta televizyondaki izdivaç programlarından birinde eş bulabilmek için aday olmuş. Anlattıkları ise uzun uzun düşündürüyor.
* Sizin hikâye nasıl başladı? Evliydim, boşandım, 8 yaşında bir oğlum var, ona da babaannesi bakıyor. Bu durumdayken zaten hayatta alamam. Ama yanına çocuğunu alıp da işe giden var.
* Lise mezunuymuşsunuz, bir işe girebilirdiniz? 3 yıl düzgün bir işim vardı ama bıraktım. Bunu da önceden yapan biri değildim, ihtiyacım vardı, yapmak zorunda hissediyorum kendimi ve yapıyorum. Hiç kendime yakıştıramazdım ama artık içindeyim. Çevremde bunu yapanlar vardı, benim hikâyem de “Bir arkadaşım var görüşür müsün” diye başladı. Çok samimi arkadaşlarım “Buna git” dediklerinde gidiyorum, ama kazık yediğim, oyuna getirildiğim, arkadaşlarımla eğlenmeye gittiğimde satıldığım oldu.
* Korkmuyor musunuz? Bu işte olan bir insan, her şeye boşvermiş insandır. Onun ölüm korkusu yoktur. Her yere gidebilir. Uyuşturucu da kullanıyorsa her yere girer çıkar. Kendi başıma çalışıyorum, mimlenmek istemiyorum ve bir süre sonra bu hayattan kurtulmak istiyorum. Kimse de bilmez, normal bir hayatım var.
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