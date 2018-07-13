İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

Dünyanın en acımasız hayatını onlar yaşıyorlar. Habertürk'ten Elif Key'in hayatını Ece takma isimli kadınla yapılan röportajı çok sarsıcı. Ece lakaplı kadın, e izdivaç programlarından birinde eş bulabilmek için aday olmuş. İşte o çok çarpıcı röportaj.

İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

Dünyanın en acımasız hayatını onlar yaşıyorlar. Habertürk'ten Elif Key'in hayatını Ece takma isimli kadınla yapılan röportajı çok sarsıcı. Ece lakaplı kadın, eşinden boşandıktan sonra uzun süre yalnız bir kadın olarak yaşamış. Hatta televizyondaki izdivaç programlarından birinde eş bulabilmek için aday olmuş. Anlattıkları ise uzun uzun düşündürüyor.

115
İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

* Sizin hikâye nasıl başladı? Evliydim, boşandım, 8 yaşında bir oğlum var, ona da babaannesi bakıyor. Bu durumdayken zaten hayatta alamam. Ama yanına çocuğunu alıp da işe giden var.

215
İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

* Lise mezunuymuşsunuz, bir işe girebilirdiniz? 3 yıl düzgün bir işim vardı ama bıraktım. Bunu da önceden yapan biri değildim, ihtiyacım vardı, yapmak zorunda hissediyorum kendimi ve yapıyorum. Hiç kendime yakıştıramazdım ama artık içindeyim. Çevremde bunu yapanlar vardı, benim hikâyem de “Bir arkadaşım var görüşür müsün” diye başladı. Çok samimi arkadaşlarım “Buna git” dediklerinde gidiyorum, ama kazık yediğim, oyuna getirildiğim, arkadaşlarımla eğlenmeye gittiğimde satıldığım oldu.

315
İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

* Korkmuyor musunuz? Bu işte olan bir insan, her şeye boşvermiş insandır. Onun ölüm korkusu yoktur. Her yere gidebilir. Uyuşturucu da kullanıyorsa her yere girer çıkar. Kendi başıma çalışıyorum, mimlenmek istemiyorum ve bir süre sonra bu hayattan kurtulmak istiyorum. Kimse de bilmez, normal bir hayatım var.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro