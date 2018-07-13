İzdivaç programlarına katıldı sonra hayat kadını oldu anlattıkları korkunç

* Lise mezunuymuşsunuz, bir işe girebilirdiniz? 3 yıl düzgün bir işim vardı ama bıraktım. Bunu da önceden yapan biri değildim, ihtiyacım vardı, yapmak zorunda hissediyorum kendimi ve yapıyorum. Hiç kendime yakıştıramazdım ama artık içindeyim. Çevremde bunu yapanlar vardı, benim hikâyem de “Bir arkadaşım var görüşür müsün” diye başladı. Çok samimi arkadaşlarım “Buna git” dediklerinde gidiyorum, ama kazık yediğim, oyuna getirildiğim, arkadaşlarımla eğlenmeye gittiğimde satıldığım oldu.



