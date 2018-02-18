İZBAN’da ‘Artı Para’ kavgası kamerada

İzmir Banliyö Treni’nde (İZBAN) başlatılan ‘Artı Para’ uygulamasına İzmirlilerin tepkisi devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Alsancak istasyonunda bir vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce vatandaş ile güvenlik görevlileri birbirine girdi. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik hatta işletmecilik yapan İZBAN, 16 Şubat günü 'Artı Para' sistemine geçti. İlk etapta en uzak mesafedeki istasyonun ulaşım ücretini İzmirim Kart'a yüklemek durumunda olan yolcuların, gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında bloke edilecek. Yolcu eğer 25 kilometreye kadar bir seyahat yaptıysa çıkışta 'Artı Para Makinesi' yardımıyla kartındaki blokajı kaldıracak, sadece gittiği mesafeye ait olan ulaşım ücreti tahsil edilecek. Uygulamaya konan sistem, vatandaşların da tepkisine yol açıyor.

Dün akşam saatlerinde Alsancak istasyonunda bir vatandaş, ‘Artı Para’ sistemi nedeniyle güvenlik görevlileriyle sözlü olarak tartıştı. İsmi öğrenilemeyen genç, tartışma sırasında güvenlik görevlilerine fiziksel müdahalede bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri de gence coplarla karşılık verdi. O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, kavga sırasında bir kadının da çığlıkları duyuldu.‘Artı Para’ sisteminde yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2.86 TL ödeyerek yapabilecek, sonrasında ise sadece gittiği mesafenin ücretini verecek.

Sisteme göre, ilk etapta yolcunun İZBAN'a binebilmesi için gidebileceği en uzak mesafedeki istasyonun ulaşım ücretinin İzmirim Kart'a yüklemesi zorunlu. İkinci etapta yolcunun turnikeden geçişi sırasında gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında bloke ediliyor. Yolcu, 25 kilometreye kadar bir seyahat yaptıysa çıkışta 'Artı Para Makinesi' yardımıyla kartındaki blokajı kaldırırken sadece gittiği mesafeye ait olan ulaşım ücreti tahsil ediliyor. Yolculuk ücretlerinde yine tam 2.86 TL, öğretmen 2.20 TL, öğrenci ve 60 yaş için 1.65 TL olacak. Seyahat 25 kilometreden fazlaysa, tam biletlerden kilometre başına 7 kuruş, öğretmenlerden 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletlerinden ise 4 kuruş tahsil edilerek blokaj kaldırılacak. Öte yandan, İZBAN'dan kart blokajını kaldırarak çıkış yapan yolcu, 90 dakikalık süre içerisinde geçerli olan aktarma hakkını eskisi gibi yine kullanabilecek.

  • Güncel 18 Şubat 2018 12:46
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Meric 18 Şubat 2018 13:10 O zaman her bes durakta bir inip tekrar mi binecegiz yani? Bu ne sacmalik boyle.

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