Izabel Goulart’ın seksi şovu binlerce kez izlendi

Dünyanın sayılı modelleri arasında bulunan İtalyan asıllı Brezilyalı manken Izabel Goulart, ip atlama şovunu sosyal medyada paylaştı, deyim yerindeyse like butonu çöktü.

Dünyanın en önemli moda şovu sayılan Victoria’s Secret’ın deneyimli isimlerinden Izabel Goulart sosya medya hesabında ip atlama şovu yaptı. Goulart, muhteşem fiziğiyle büyüledi.

23 ekim 1984 Brezilya Sao Paulo doğumlu güzel mankenin ataları ise İtalyan. 1.77 cm boyunda olan Goulart, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor ve sıklıkla cesur fotoğraflar paylaşıyor.