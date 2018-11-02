İyi turşu sirkeyle mi olur limonla mı araştırılacak!

Sağlıklı Yaşıyorum, Turşumu Kendim Kuruyorum sloganıyla yapılacak çalışmada sirke ve limon tuzu ile hazırlanan turşuların hangisinin daha yararlı olduğu araştırılacak.

İyi turşu sirkeyle mi olur limonla mı araştırılacak!

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde "Sağlıklı Yaşıyorum, Turşumu Kendim Kuruyorum" sloganıyla yapılacak çalışmada sirke ve limon tuzu ile hazırlanan turşuların hangisinin daha yararlı olduğu araştırılacak.

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İyi turşu sirkeyle mi olur limonla mı araştırılacak!

Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki Akkızhan Tesisleri'nde Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu tarafından kampanya kapsamında düzenlenen toplantıda sirke ve limon tuzu ile ayrı ayrı hazırlanan turşuların hangisinin daha yararlı olduğu araştırılacak. 14 kişilik Sağlıklı Yaşıyoruz ekibi 7 ayrı gruba ayrılırken, sirke ve limon tuzu ile ayrı ayrı turşular kuruldu. Turşuların bir ay sonra tahlil edilerek hangi yöntemin daha faydalı olduğu belirlenecek.

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İyi turşu sirkeyle mi olur limonla mı araştırılacak!

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu kurucuları Nurçin ve Okan Çağlar, “Turşu çok yararlı bir besin. Bizim çocukluğumuzda sofralardan hiç eksik olmazdı. Okula giderken mahalle turşucularından turşu suyu içerdik.

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İyi turşu sirkeyle mi olur limonla mı araştırılacak!

Kolay kolay da hasta olmazdık. Zaman içinde ev yapımı turşu üreten mahalle turşucuları da bir bir yok oldu, hastalıklar arttı ve bağırsak mikrobiyotalarımız bozuldu. Turşunun yararı konusunda sanıyoruz herkes hemfikir ama turşu yapımı konusunda hep tartışma var.

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