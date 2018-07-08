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İYİ Parti'yi karıştıran görüntüler! Neler oluyor?..

İYİ Parti'yi karıştıran görüntüler! Neler oluyor?..

Meclis'in dünkü açılışında İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, Musavvat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin önünde eğilmesi, Koray Aydın ile Bahçeli'nin samimiyeti ve Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması parti içinde rahatsızlık yarattı.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 10:42 - Güncelleme: 08-07-2018 10:42

İYİ Parti Meclis'in ilk günü karıştı. Milletvekillerin yemin etmesi için ilk toplantısını yapan Meclis'te İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, Musavvat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin önünde eğilmesi, Koray Aydın ile Bahçeli'nin samimiyeti ve Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması parti içinde rahatsızlık yarattı.

İYİ Parti milletvekili Murat Ağırel, hem el öpen Bahçeli'ye hem de ülkücü işareti yapan Öztürk'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Ağırel, kişisel Twitter hesabından, “Ben İyi Parti üyesi olarak bu görüntüleri kabul etmiyorum... Ben solcu gelenekten gelen bir Kemalist olarak yemin töreninde sol elimi kaldırsam ne düşünülürse bende şu anda onu düşünüyorum... MHP de daha önce siyaset yapmış olabilirsiniz ancak bunca olay yaşanmışken el öpme nedir? Kesinlikle kabul etmiyorum ve şiddetle protesto ediyorum. İyi Parti MHP değildir” diye yazdı.

BAHÇELİ İLE KORAY AYDIN KIRGINLIKLARI UNUTTU... Öte yandan Eski MHP’li, İyi Parti milletvekili Koray Aydın da Meclis'te Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki ismin samimi tokalaşmaları dikkati çekti.

DERVİŞOĞLU BAHÇELİ'NİN ÖNÜNDE EĞİLDİ... Ayrıca İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu'nun da yemin ettikten sonra Devlet Bahçeli'nin yanına gittiği görüldü. Sosyal medyada Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin elini öptüğü de iddia edildi. Fakat daha sonradan Dervişoğlu'nun el öpmediği sadece eğildiği aktarıldı.

GELENEKMİŞ, BÜYÜKMÜŞ... İYİ Parti'li Ağırel şunları kaydetti: "Geleneğimizmiş! Büyükmüş! eli öpülürmüş..Peki Meclis Başkanı olarak en yaşlı üye sıfatı ile Durmuş Yılmaz açılış yaptı..Kimse elini öptü mü? Genel Başkan’ın namusuna varana kadar laf edecek,bana fetöcü diyecek,terörist diyecek ve ben İYi PARTİ üyesi,hergün sahada çalışan Milletvekili adayı olarak bunu kabul edeceğim öyle mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Arkaz’ı protesto ediyorum, kabul etmiyorum..."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Temmuz 2018 10:56 Gelenek budur.Saygıdan ötürü olur bu.Bazı çevreler bilmez.Niye?Saygının ne anlama geldiğinden bir haberdirler ondan dolayı.Bravo diyorum.

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