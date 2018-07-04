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İYİ Parti'ye YSK'dan peş peşe kötü haberler!

İYİ Parti'ye YSK'dan peş peşe kötü haberler!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin bugün 5 il için yaptığı itirazları reddetti.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 20:45 - Güncelleme: 04-07-2018 20:45

Habertürk TV'de yer alan son dakika bilgisine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin bugün 5 il için yaptığı itirazları reddetti.

YSK, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı ve Cumhurbaşkanı oldu. Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun, 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, sandık sonuç tutanaklarını ve taranmış örneklerini görebileceklerdir" dedi.

DÜN İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti Elazığ Kurucu İl Başkanı Abdulvahap Erdem, partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

HDP TEPKİSİ

Abdulvahap Erdem, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde eşit şartlarda yarışmak adına Demirtaş'ın tahliyesinin istenmesi, HDP'nin Kürt siyasal hareketinin temsilcisi olarak görülen bir zihniyetle aynı çatı altında olmam mümkün değildir. Yaşananların yaşanılacakların teminatı olduğundan, şahsi olarak işlerin düzeleceği, hata ve eksikliklerin giderileceğine olan inancımı kaybettiğimden dolayı ilçe seçim kurulu aracılığı ile İYİ Parti'den istifa ettim."

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