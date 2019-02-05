İYİ Parti'ye şok istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçiyor

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifasına gerekçe olarak İYİ Parti’nin CHP ile yaptığı işbirliğini ve HDP’nin üç büyük ilde aday çıkarmama kararını göstermişti.

Akkal istifası sırasında parti içindeki problemlerin içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir"

Tamer Akkal Kimdir?

İYİ Parti'den 27. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye giren Tamer Akkal 1974 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir.

İş Adamı ve Yatırımcı; İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne girdi ve hâlen eğitimine devam etmektedir.

Uzun yıllar boyunca aile şirketini yönetti. 2 dönem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Delegeliği, Manisa Otobüsçüler ve İşletmecileri Derneği Başkanlığı gibi STK'larda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 yılından itibaren Manisa'da siyaset ile uğraşmaya başladı.

Akkal, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İyi Parti'de istifa depremi! Manisa milletvekili Tamer Akkal istifa etti