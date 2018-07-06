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İYİ Parti'nin meclis Başkan adayı belli oldu! İşte o isim...

İYİ Parti'nin meclis Başkan adayı belli oldu! İşte o isim...

İYİ Parti'nin TBMM Başkanlığı için eski Merkez Bankası Başkanı Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ı aday göstereceği belirtildi. Yılmaz, TBMM'nin açılışında da 'en yaşlı üye' sıfatıyla Meclis'i yönetecek...

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 10:44 - Güncelleme: 06-07-2018 10:44

İYİ Parti'nin TBMM Başkanlığı için ekonomiden sorumlu danışmanı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ı aday göstereceği belirtildi. Durmuş Yılmaz, en yaşlı üye sıfatıyla 8T emmuz’da açılacak olan Meclis’i de yönetecek.

İYİ PARTİ 3 GÜNLÜK KAMP YAPACAK... Öte yandan, İYİ Parti yönetimi, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını geniş katılımlı değerlendirme ve önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek amacıyla 3 günlük kamp yapma kararı aldı. Toplantılar için Bolu ve Ankara’da yerler bakıldığı öğrenilirken, toplantının 20-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.

KİMLER KATILACAK?.. Geniş katılımlı istişare ve değerlendirme toplantısına İYİ Parti Kurucular Kurulu ile Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılacağı belirtildi. Düzenlenecek kampta partinin yol haritasının belirleneceği, alanında uzman isimlerin de davet edilerek fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Seçim sonuçlarına yönelik yapılacak değerlendirmeler sonucu parti yönetiminin yeni stratejiler geliştireceği ve önümüzdeki yıl mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere daha iyi hazırlanılacağı ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • NANKÖR BÜRÜTÜS YILMAZ 06 Temmuz 2018 11:17 NANKÖR DURMUŞ YILMAZ.SEN ESKİ AYAKKABIYLA GEZERKEN,ÜTÜSÜZ TAKIM ELBİSEYLE ÇALIŞIRKEN,BÜTÜN MEDYA SENİNLE ALAY EDERKEN,ERDOĞAN SENİN ELİNDEN TUTUP MERKEZ BANKASININ BAŞINA GETİRDİ.SEN NE YAPTIN BÜRÜTÜSLÜK YAPTIN.YAZIKLAR OLSUN SENİN GİBİ NANKÖR BÜROKRATLARA.

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