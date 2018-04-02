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İYİ Parti'lileri Türkeş'in mezarına almadılar! Bahçeli talımatı mı?

İYİ Parti'lileri Türkeş'in mezarına almadılar! Bahçeli talımatı mı?

Dün yapılan İYİ Parti kongresi için Anadolu’nun birçok bölgesinden Ankara’ya giden partililerin Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmesi engellendi. İYİ Partileliren Türkeş'in mezarına alınmaması talimatını bizzat Devlet Bahçeli'nin verdiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 09:33 - Güncelleme: 02-04-2018 10:17

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi için çeşitli illerden Ankara’ya giden partililer, ülkücü hareketin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edemediler. Çünkü, Türkeş'in mezarının girişi çok sayıda kişi ve araçlarla kapatıldı ve girişlere izin verilmedi. 

ARAÇLARI ÇEKİP BEKLEDİLER! Alparslan Türkeş’in mezarına giden İYİ Partililer, beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. Türkeş’in mezar girişinin olduğu bölüm çok sayıda isim tarafından kapatılmış ve önüne araçlar çekilmişti. Vatandaşların içeriye girilmesine müsaade edilmezken, İYİ Partililer konuya tepki gösterdi.

OĞLUMDAN KÜÇÜK GENÇLER ENGELLİYOR: Yeniçağ gazetecisinin konuştuğu İYİ Partili isimlerden birisi “Ben bu davaya yıllarca hizmet ettim, Türkeş’in yanında siyaset yaptım, yaşı oğlumdan küçük gençler içeriye girmeme müsaade etmiyor. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

"TALİMAT BAHÇELİ’DEN" İDDİASI: Mezarın kapatılması talimatının yasalara aykırı olduğu bildirilirken, talimatı bizzat Devlet Bahçeli tarafından verildiği iddia edildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 10:37 İğrençliğin zirvesi... Siyaset yapılır da bu kadar çirkinleşilemez! MHP de,İYİ de oraya gidip fatiha okuyabilmelidir. Böyle bir engelleme ancak faşist ya da komünist ülkelerdeki yönetimlerce yapılabilirdi... MHP parti olarak küçülmekle kalmadı,içinde kalanlar da küçüldüler...Bittiklerini fark edemiyorlar hala!

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