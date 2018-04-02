İYİ Parti'lileri Türkeş'in mezarına almadılar! Bahçeli talımatı mı?

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi için çeşitli illerden Ankara’ya giden partililer, ülkücü hareketin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edemediler. Çünkü, Türkeş'in mezarının girişi çok sayıda kişi ve araçlarla kapatıldı ve girişlere izin verilmedi.

ARAÇLARI ÇEKİP BEKLEDİLER! Alparslan Türkeş’in mezarına giden İYİ Partililer, beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. Türkeş’in mezar girişinin olduğu bölüm çok sayıda isim tarafından kapatılmış ve önüne araçlar çekilmişti. Vatandaşların içeriye girilmesine müsaade edilmezken, İYİ Partililer konuya tepki gösterdi.

OĞLUMDAN KÜÇÜK GENÇLER ENGELLİYOR: Yeniçağ gazetecisinin konuştuğu İYİ Partili isimlerden birisi “Ben bu davaya yıllarca hizmet ettim, Türkeş’in yanında siyaset yaptım, yaşı oğlumdan küçük gençler içeriye girmeme müsaade etmiyor. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

"TALİMAT BAHÇELİ’DEN" İDDİASI: Mezarın kapatılması talimatının yasalara aykırı olduğu bildirilirken, talimatı bizzat Devlet Bahçeli tarafından verildiği iddia edildi.