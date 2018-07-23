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İYİ Partililerden 'Akşener nöbeti'

İYİ Partililerden 'Akşener nöbeti'

Olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri evinin önünde oturma eylemi yaptı. Partililer, Akşener'in tekrar aday olması için çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 07:24 - Güncelleme: 23-07-2018 07:24

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde olağanüstü kongre kararı alınırken, mevcut Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Bu kararın üzerine İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri, Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önüne gelerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olması için oturma eylemi yaptı. Eyleme katılanlar evinin bulunduğu sokakta oturarak, Akşener'in gelmesini bekledi. Partililer sık sık "Milletin ablası bizi bırakma" şeklinde slogan attı.

"ABLAMIZ KARARINI GERİ ALINCAYA KADAR BURADA BEKLEYECEĞİZ"
İlçe başkanları burada açıklamalarda bulundu. Akşener'in her zaman yanında duracaklarını belirten bir partili, "Genel başkanımızın bugün yapmış olduğu açıklamalardan sonra İYİ Parti'ye mensuplar, partimizin teşkilatları, bize oy verenler, ilçe başkanlarımız olarak ablamızın evinin önünde bekliyoruz. Ablamız buraya gelecek. Ablamızın iradesi ne yönde olursa biz de orada olacağız. Türkiye'nin umudu olan genel başkanımızın bizi bırakmayacağına inanıyoruz. Ablamız gelene kadar ayrılmayacağız. Nöbet tutacağız. Türkiye'yi aydınlık günlere çıkaracak Meral Akşener'in yanında ve arkasında duracağız. Ablamız kararını geri alıncaya kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

"O OLMAZSA BİZ YOKUZ"
İlçe örgütünden partili bir kadın ise, "Tüm Türkiye için, tüm kadınlar için, hepimiz için sonuna kadar Meral Akşener'in yanındayız. Biz bu yola onunla çıktık. Onunla da devam etmek istiyoruz. O olmazsa biz yokuz. Onu bekliyoruz. Gelmeden gitmeyeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • GÜL 23 Temmuz 2018 08:09 MERAL VE AVANELERİ SİZ ANCA HAVA ALIRSINIZ. KENDİ OLMAYANLAR OLAMAYANLAR HER ZAMAN KAYBETMEYE MAHKUMDUR.KIRK SEFER DEDİK MERAL EVİNE GİT YEMEK PİŞİR BULAŞIK YIKA KOCANA EŞ OL BU İŞLER SANA GÖRE DEĞİL.DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ O PROJE PARTİNİZ DARMADAĞIN OLACAK

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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