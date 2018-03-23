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İyi Partililer camide bulunca şok oldu! Bomba FETÖ detayı

İyi Partililer camide bulunca şok oldu! Bomba FETÖ detayı

MANİSA 'da, İyi Parti Şehzadeler ilçe yöneticileri, kandil programı için gittikleri camide, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 'Sonsuz Nur' isimli kitabını bulduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 16:18 - Güncelleme: 23-03-2018 16:20

Manisa'da, İyi Parti Şehzadeler ilçe yöneticileri, kandil programı için gittikleri camide, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 'Sonsuz Nur' isimli kitabını bulduklarını söyledi.

Partililerin polise bildirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şehzadeler ilçesindeki Sultan Camii'nde, dün akşam düzenlenen kandil programına katılan İYİ Parti Şehzadeler Başkanı Güldane Dörtbudak ve partililer, iddiaya göre, kadınlara ayrılan alanda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitap olduğunu gördü.

'Sonsuz Nur' isimi kitabın camiye nasıl geldiği bilinmezken, partililer, durumu polise ve cami imamına bildirdi.

BU KİTABIN NE İŞİ OALBİLİR DİYE DÜŞÜNDÜK: Başkan Dörtbudak, "Kadın arkadaşlarla birlikte caminin kadınlar bölümünde namazlarımızı kıldıktan sonra tespih almak için az ilerideki sepete doğru yöneldim. Sepette söz konusu kitabı görünce, gözlerime inanamadım. Aklıma ilk önce 'Bu kitabın burada ne işi olabilir?' ve 'Acaba ne zamandır burada duruyor?' soruları geldi.

Daha sonra durumu hemen yardımcımla birlikte polise bildirdik. Cami imamına böyle bir kitap bulduğumuzu ve durumu polis ekiplerine bildirdiğimizi söyledim. Kendisi de haberinin olmadığını söyledi" diye konuştu.

'AKILLARA PROVOKASYON GELMİYOR DEĞİL'

Provokasyon ihtimalini de düşündüklerini belirten İYİ Parti'li Dörtbudak, "Şimdi aklımızda tek soru, 'Daha önceden İYİ Parti olarak bu camideki programa katılacağımızı bilen art niyetli insanlar bizlere provokasyon mu yaptılar?' Aklımıza bu sorular gelmiyor değil. Konu savcılığa intikal etti ve geniş çaplı inceleme başlatıldı.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bu kitabın buraya nasıl bırakıldığı ya da neden burada alenen durduğu bizleri derinden düşündürüyor. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatırken, kitabın camiye kim veya kimler tarafından bırakıldığının araştırıldığı bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 16:42 olmaz demeyin fetönün eski köklü dostlarını sakın unutmayın. onlaırn gönlünden geçenler vardır; ***ayrılsakda, gönüllerde beraberiz ***

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