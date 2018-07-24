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İYİ Partili vekilden şok iddia: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçebilir

İYİ Partili vekilden şok iddia: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçebilir

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Fox Tv'de katıldığı canlı yayında 12-13 MHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:10 - Güncelleme: 24-07-2018 11:12

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan , FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunanan Türkkan, "12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçebileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Meclis'te MHP'nin 49, İYİ Parti 'nin ise 42 sandalyesi bulunuyor.

"TEK PLANIMIZ MERAL AKŞENER"
Öte yandan Meral Akşener 'in aday olup olmayacağıyla iglil soruya da yanıt veren Türkkan, " Meral Akşener aday olmayacak, delegeler onu aday gösterecektir. Bu işin içerisinde b, c, d planımız yok. Tek planımız Meral Akşener" dedi.

DÜN AKŞENER'İ ZİYARET ETMİŞTİ
Dün Meral Akşener 'i ikna etmek için evinde ziyaret eden Türkkan, Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirterek, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • CcC 24 Temmuz 2018 11:43 Saçmalama lütfü bey. MHP pazar mali değil ki satilsin.

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KİMDİR ?
Lütfü Türkkan
LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Cevat, annesinin adı Halise'dir. Sanayici; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu (Önlisans), Yıldız Teknik Üniversitesi Matem

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