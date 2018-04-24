İYİ Partili Ok'tan flaş YSK iddiası

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına rağmen YSK'nın İYİ Parti kararını oyladığını ileri sürdü. Yapılan oylamada 5-5 eşitliğin olması nedeniyle karar alınamadığını ifade eden Ok, kararın bu nedenle pazartesiye kaldığını söyledi.

İsmail Ok, YSK’nın yaptığı iki kritik toplantının ayrıntılarını Meclis kürsüsünden açıkladı. YSK'nın Yargıtay'dan seçimlere katılacak siyasi partiler için yazı istediğini buna rağmen İYİ Parti kararının kurulda oylandığını söyledi. Ok açıklamasında şunları ifade etti:

"YSK'nın oylama hakkı yoktur. Seçim Kurulu bir takım oyunlar içine girmiştir. Oylama 5-5'e eşit çıkınca, Pazartesi günü toplanmak üzere o gün üyeler dağıldı. YSK, yüksek tepeden aldığı talimatla Pazar günü öğleden sonra alelacele toplandı.

CHP'li 15 vekil arkadaşımız bu oyunu bozmuştur. Bu bir makam, saltanat işi değil. Türk demokrasinin önünü açmak üzere bir fedakarlıktır. Onlar demokrasi kahramanıdır.”