İYİ Partili Aydın'dan Bahçeli yorumu

İYİ PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 24 Haziran'da kurulan Millet İttifakı için "zaruriyetti" yorumunda bulundu. Çatı adayına karşı çıktıklarını doğru da olmadığını ifade eden Aydın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen milletvekili için de Meral Akşener'in uyarılarını yerinde bulduklarını kaydetti.

Koray Aydın, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Ülke yararına olan her girişimde iktidarın yanında olduklarını zararına olan konularda ise destek çıkmayacaklarını ifade eden Aydın, Meclis açılış töreninde MHP lideri Bahçeli ile yaşanan diyalogda ilk adımın Bahçeli'den geldiğini söyledi. İşte Aydın'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Siyasetin ön sıraları en geçişken sıralardır. Dışarıda farklılıklar olsa dahi orada yakınlaşmalar olur. Devlet Bahçeli grubun ön sırasında oturuyordu. Devlet Bahçeli İYİ Partililerin elini sıktı. Demek ki Bahçeli de söylediklerinden pişman olmuş. Devlet Bey daha önce bütün dediklerini ve yaptığı bütün suçlamaları unutarak bize bir el uzatmış oldu.

"BUNDAN BİR ŞEY ÇIKARMAYIN"

MHP'den ayrıldık. İki ayrı saftayız. MHP duruşunu devam ettiriyor. Bizim pozisyonumuz da geride duruyor. Böyle bir medeni ilişkinin oluşması için atılmış adımları tartışma konusu yaparak bunlardan bir şey çıkarmak mümkün değil.

"MERAL HANIMIN UYARILARI YERİNDEDİR"

Bu yaşanan olaydan sonra parti liderlerin durumu yanlış anlaşılmaya neden olacak bir durum var ise uyarı yapar, bu çok dağal bir tepkidir. Meral Hanım'ın Bahçeli'nin elini öpen vekil arkadaşımıza bir uyarıda bulunduğu doğrudur, uyarıları da yerindedir.

AKŞENER'İN OY ORANI BAŞARISIZLIK MI?

O çok doğaldır. O siyaseten başarısızlık sayılmaz. Biz garibanları oynuyoruz. Bütün gazeteler, medyalar onların. Kutuplaşma olursa kutuplaşmaya doğru oylar kayar. Bunların hepsi son 10-15 günde oldu. Daha önce hiçbir ankette böyle olmadı.

KORAY AYDIN MHP'DEN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

20 yıla yakın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı. Liderimizin başarısız olduğu seçimler yaşadık. Bunları düzeltmek, bu partiyi iktidar yoluna sokacak hamleyi yapanlara sayın genel başkanımız bir kulp takarak bu talepleri ihraç ederek, partiden atarak yok etti. Türkeş dönemi bizim en rahat eleştiri yaptığımız dönemdi. Devlet Bey hiçbir seçimi, seçimden sonra tartışmamıştır, tartıştırmamıştır.

"ZARUZİ OLARAK 'EVET' DEMEMİZE NEDEN OLDU"

Hüküm cümlesi kurmam. Doğru da değildir. Oturur bir analiz yaparsın. Ben şöyle bakıyorum CHP üzerinden olan kutuplaşma ile bu seçimin döndürüldüğünü anlattım. AK Parti bunu bilerek yapıyor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarız. Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık.

MHP'NİN DURUMU

Biz partinin haline üzülüyoruz, nasıl bu duruma düştü diye üzülüyoruz (MHP). İYİ Parti'den MHP'ye giden olmaz ama oradan bize gelenler olabilir. İYİ Parti'de MHP gömleğini çıkarma şartı yok."