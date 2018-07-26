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İYİ Parti'den Twitter'da Meral Akşener'e ilginç yanıt!

İYİ Parti'den Twitter'da Meral Akşener'e ilginç yanıt!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ''Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir'' diyerek son kararını açıklamıştı. Bugün ise İYİ Parti'den yine Twitter'da Akşener'e ilginç bir yanıt geldi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 15:33 - Güncelleme: 26-07-2018 15:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililerden çağrılar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından yapılan çağrıda, Meral Akşener'in dün paylaştığı Twitter mesajına birebir yanıt verildi.

20-22 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da kampa giren ve burada düzenlenen çalıştayın son gününde, aday olmayacağını belirterek seçimli kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ikna çalışmaları bir türlü sonuç vermedi.Partililerin çabaları devam ederken bir çağrıda İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından yapıldı. Doğrudan Akşener’e yöneltilen mesajda şu ifadelere yer verildi;

“Değerli Genel Başkanımız

Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir.

Partimizin yoluna sizin genel başkanlığınızda devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyiz.

Kuruluşumuzun daha ilk günden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır.

Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz. Şimdiden Sn. Genel Başkanımız Meral AKŞENER hanımefendiye başarılar diliyoruz.”

Akşener ise aday olmama kararını şu mesajla paylaşmıştı;

“Değerli dava arkadaşlarım,

Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.

Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.

Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Saygılarımla.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • ömer 26 Temmuz 2018 16:28 Yazık. Kafayı yemiş koca koca adamlar. Beter olu.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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