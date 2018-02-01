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İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ uyarısı

İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ uyarısı

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray imzalı teşkilatlara gönderilen genelgede partiye üye konusunda ’FETÖ’ uyarısında bulunuldu. Üyelik noktasına gelindiğinde detaylı araştırmanın hassasiyetle yapılması gerektiği vurgulandı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 00:51 - Güncelleme: 01-02-2018 00:51

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray imzalı teşkilatlara gönderilen genelgede FETÖ konusunda uyarılarda bulunuldu. Üyelik noktasında gerekli araştırmaların titizlikle yapılması istendi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından partinin il başkanlıklarına gönderilen genelge şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İl Başkanım, partimiz kuruluşundan itibaren milletimizin büyük bir ilgisine mahzar olmuştur. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde il ilçe teşkilatlarında görev almak istemektedirler. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullar bu taleplerin çok büyük bir dikkatle incelenmesi ve üyelik başvurusunda bulunanların devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarını araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Burada göstereceğimiz özen ve dikkat partimizin il ilçe yönetimlerine söz konusu illegal şebekelerin sızmalarını engelleyebilmemiz bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Bu konuda gereken azami hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Romer bayrak 01 Şubat 2018 02:09 Ben en az çevremden tanıdığım 30-40 tane cemaatçi arkadaşın iyi partiye geçtiğini biliyorum. Aptal olmak lazım bütün ortalıktaki cemaatçilerin % 100 iyi partide çok komik bir durum

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