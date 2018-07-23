  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İYİ Parti'den son dakika açıklama! Akşener aday olacak mı?

İYİ Parti'den son dakika açıklama! Akşener aday olacak mı?

İYİ Parti'de kriz sonrası kurultay kararı alındı ve Akşener aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti vekilleri genel merkezde toplanıp Akşener'e dön çağrısı yaptı. İYİ Parti Sözcüsü Aytuğ Çıray "Meral Akşener'i yeniden genel başkan adayı olarak göstereceğiz." dedi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:14 - Güncelleme: 23-07-2018 12:14

İYİ parti'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İYİ Parti milletvekilleri genel merkezde toplanıp yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını ifade eden Meral Akşener'e geri dön çağrısı yaptı.

Parti sözcüsü Aytun Çıray, "Meral Akşener'i yeniden genel başkan adayı olarak göstereceğiz." dedi.

Aytuğ Çıray'ın açıklamaları şöyle: Biliyorsunuz bu hafta sonunda Afyon’da İYİ Parti’nin bir çalıştay toplantısı kampı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşadıklarımız, oradan çıkardığımız deneyimler ve bu deneyimler ışığında gelecek siyasetine nasıl bir perspektif ortaya koyacağımız ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir karşılıklı tartışmalı fikir alışverişine dayanan geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

KENDİ KOYDUĞU HEDEFE ULAŞAMADIĞI İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINDI: Bu toplantı sırasında, son gününde serbest tartışmada yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan, Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde, esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen, kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti’yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı.

BU TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN DERS OLMALI: Doğrusu bu diğer liderler için, Türkiye demokrasisi için bir ders olmalı diye düşünüyoruz. Tabi bu sayın genel başkan, bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de sayın genel başkanın, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir.

AKŞENER'İ YENİDEN ADAY GÖSTERECEĞİZ: Akşener'i yeniden aday göstereceğiz. Büyük kongre Ağustos ayında yapılacak. Aldığımız bu kararı yüzde yüz mutabakatla aldık.

BAHÇELİ'YE ÇOK SERT TEPKİ: Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi çağrı yapar. Sayın Bahçeli’nin bu tür açıklamalarını sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalı, bizim bir terbiyemiz var. Biz başka siyasi partilerin içişlerine karışmayız, aynı terbiyeyi biz de bekliyoruz.

Devlet Bahçeli'den şaşırtan İYİ Parti açıklaması!

'Akşener taktik yaptı İYİ Parti'de 'temizlik' yapacak...'

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İYİ Parti'den son dakika açıklama! Akşener aday olacak mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 12:48 Kararnameler birbirini kovalarken Devletin her tarafı kanıyor...Yeni devlet yapılanması 150 senelik parlamenter geleneği bitirmiştir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

DEVAMI » Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro