İYİ Parti'den son dakika açıklama! Akşener aday olacak mı?

İYİ parti'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İYİ Parti milletvekilleri genel merkezde toplanıp yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını ifade eden Meral Akşener'e geri dön çağrısı yaptı.



Parti sözcüsü Aytun Çıray, "Meral Akşener'i yeniden genel başkan adayı olarak göstereceğiz." dedi.

Aytuğ Çıray'ın açıklamaları şöyle: Biliyorsunuz bu hafta sonunda Afyon’da İYİ Parti’nin bir çalıştay toplantısı kampı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşadıklarımız, oradan çıkardığımız deneyimler ve bu deneyimler ışığında gelecek siyasetine nasıl bir perspektif ortaya koyacağımız ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir karşılıklı tartışmalı fikir alışverişine dayanan geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

KENDİ KOYDUĞU HEDEFE ULAŞAMADIĞI İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINDI: Bu toplantı sırasında, son gününde serbest tartışmada yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan, Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde, esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen, kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti’yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı.

BU TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN DERS OLMALI: Doğrusu bu diğer liderler için, Türkiye demokrasisi için bir ders olmalı diye düşünüyoruz. Tabi bu sayın genel başkan, bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de sayın genel başkanın, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir.

AKŞENER'İ YENİDEN ADAY GÖSTERECEĞİZ: Akşener'i yeniden aday göstereceğiz. Büyük kongre Ağustos ayında yapılacak. Aldığımız bu kararı yüzde yüz mutabakatla aldık.

BAHÇELİ'YE ÇOK SERT TEPKİ: Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi çağrı yapar. Sayın Bahçeli’nin bu tür açıklamalarını sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalı, bizim bir terbiyemiz var. Biz başka siyasi partilerin içişlerine karışmayız, aynı terbiyeyi biz de bekliyoruz.

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