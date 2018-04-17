İYİ Parti'den 'Seçimlere giremeyecekler' iddialarına cevap!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, "26 Ağustos'ta erken yapılırsa İyi Parti seçimlere giremeyecek" iddialarına cevap verdi.

Özdağ, "26 Ağustos'ta bir seçim olması durumunda İYİ Parti bu seçimlere muhakkak yer alacak, göreceksiniz ki seçimlerden de galip olarak çıkacaktır. Bizim bu konuda hiçbir şüphemiz yok" dedi.