İYİ Parti'den resmi açıklama geldi

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp 'yeniden aday olmayacağım' demesiyle kulisler bir anda hareketlendi.
Akşener 'aday olmayacağım' açıklamasında bulundu. Akşener bu kararından vazgeçecek mi?
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, ''Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz'' dedi.
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İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
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