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İYİ Parti'den ittifakla ilgili açıklama: İki ildeki kriz aşılamıyor

İYİ Parti'den ittifakla ilgili açıklama: İki ildeki kriz aşılamıyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 21 büyükşehirde CHP ile anlaşma sağlandı. Fakat Ordu ve Adıyaman'da sıkıntı var" dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 18:35 - Güncelleme: 09-01-2019 18:35

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçime ilişkin "Şu ana kadar 21 büyükşehirde CHP ile anlaşma sağlandı. Bugün itibarıyla bu 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında 6 büyükşehir statüsünde bulunan iller de görüşme kapsamına alınmıştır." dedi.

"CHP ile yürütülen çalışmalar ne aşamada?" sorusunun yöneltildiği Paçacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu ana kadar 21 büyükşehirde CHP ile anlaşma sağlandı. Bugün itibarıyla bu 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır. Bunların dışında il statüsünde olan yaklaşık 20 il şu an itibarıyla görüşme masasındadır. Büyük bir çoğunluğunda da anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmalar sanıyorum bu hafta sonuna kadar bir protokole bağlanacak ve taraflar imza altına aldıktan sonra kamuoyuyla paylaşacaktır."

İKİ İLDE SIKINTI VAR

Paçacı, "Ordu ve Adıyaman'da aday belirlemede bir anlaşmanın sağlanıp sağlanamadığının" sorulması üzerine, görüşmelerde bu şehirlerle ilgili henüz bir sonuç alınmadığını sözlerine ekledi.

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