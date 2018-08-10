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İyi Parti'den istifa edenler için dikkat çeken yorum

İyi Parti'den istifa edenler için dikkat çeken yorum

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinde yaşanan istifalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "İstifa eden arkadaşlar saygın isimlerdir, kalmalarını tercih ederdim" diyen Özdağ, istifa uygulamasını siyaseten doğru bulmadığını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 08:06 - Güncelleme: 10-08-2018 08:06

İYİ Parti, kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un bir dizi eleştiriyle birlikte istifa etmesi üzerine başlayan 'kan kaybı' iddialarına pazar günü düzenlenen kurultayda yanıt verecek. 

Kurultayda, "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" söylemi öne çıkacak.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuşan Ümit Özdağ, istifalara ve partisinin gündemine dair şunları söyledi:

"İYİ Parti bu seçimlerde kendi koyduğu hedefler açısından başarısız ama objektif şartlar açısından başarılı bir partidir. Yedi ayda yüzde 10'luk oranla 43 milletvekili ile bütün engellemeleri aşarak etkili bir sonuç almıştır. İYİ Parti yerel seçimlerden genel seçimde elde ettiği başarıdan daha büyük başarıyla çıkacaktır. İstifa müessesesi kişisel bir müessese olmakla birlikte benim siyaseten doğru bulmadığım adımdır. Keşke olmasaydı. İstifa eden arkadaşlar saygın isimlerdir ve İYİ Parti içinde kalmalarını tercih ederdim."

'KÖKLEŞME SÜRECİNDE BU TÜR SANCILAR OLUR' 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da istifaları "Kökleşme sürecinde bu tür sancılar olur. Ayrılan arkadaşlarla ilgili sevinç içinde değiliz ancak partimizi sarsmaz. Partimiz kurumsallaşma sürecine yeni girdi. Güçleneceğimiz bu süreç, ilerleyen zamanda kurumsallaşma sürecinde daha ahenkli kadroları dizayn etmemize olanak sağlayacak" sözleriyle değerlendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Otobüs hareket etmiştir, inen de olur binen de" sözlerini hatırlatarak "Biri diyor ‘Ülkücüleri tasfiye ediyorlar', bir diğeri, ‘Bu partinin ülkücü olduğunu bilsem, hiç üye olmazdım' diyor ve istifa ediyorlar. İstifalar sarsmaz güçlendirir. Hedefimiz yerel seçimdir. Bu bayrak yükselmiştir. Hiç kimsenin bu bayrağı indirmeye gücü kudreti yetmez; yetmeyecektir. Bazı çevrelere cevap olsun diye bu sloganla yola çıkıyoruz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Trabzonlu Halil 10 Ağustos 2018 08:31 vay yükselen bayrak he. siz kim bayrak kim. bayraksız iyiciler, sizi Allah bildiği gibi yapsın.

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