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İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinden çok konuşulacak HDP iddiası!

İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinden çok konuşulacak HDP iddiası!

İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak ayrıldığını açıkladı. Akkal, Manisa’da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı bazı ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 16:36 - Güncelleme: 01-02-2019 16:36

Yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'den istifasının ardından bazı çevrelerce birtakım iftiralara maruz kaldığını aktaran Akkal, kamuoyunu bilgilendirmek ve doğruları paylaşmak istediğini belirtti. 

Akkal, istifa açıklamasında paylaştığı bazı görüşlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını savunarak, "Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım.Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakına dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında İYİ Parti Genel Merkezi'nin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir." ifadelerine yer verdi.

TUNÇ SOYER'İN BABASIYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR: İYİ Parti mensubu olan pek çok Türk milliyetçisinin, CHP ile ittifak sonucu partinin geldiği konumdan rahatsız olduğuna işaret eden Akkal, şu görüşlerini paylaştı: "İYİ Parti Genel Merkezi, partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir.

KENDİLERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜYORLAR: 'Babanın suçu evlada yüklenemez' diyerek, kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer'in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler.

HDP'YE NE TEKLİFİ YAPILDI: Manisa'da İYİ Parti'nin tek milletvekili olması dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili hemşehrilerinin istek ve taleplerini genel merkeze yazılı ve sözlü olarak defalarca ilettiğini ancak dikkate alınmadığını vurgulayan Akkal, "Özellikle Manisa’da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Akkal, bugüne kadar adının hiçbir yolsuzluğa ya da şaibeli bir işe karışmadığını, siyaset ve ticareti birbirine karıştırmadığını kaydetti.
 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Sefer yalçın 01 Şubat 2019 17:59 Şu sıralar birileri Pervin Buldan ile kapali kapilar ardindan gorusuyormus.Bunlar kim bilen var mi acaba ?

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