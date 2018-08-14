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İyi Parti'den istifa eden Hayati Arkaz MHP'ye geçti

İyi Parti'den istifa eden Hayati Arkaz MHP'ye geçti

Meclis açıldıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğrafla gündeme gelen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye geçti.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 12:28 - Güncelleme: 14-08-2018 12:28

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine İyi Parti'den dün istifa eden İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz bugün resmen MHP'ye katıldı. Genel Merkez'e gelen Arkaz üye katılım belgesini Bahçeli'nin elinden aldı.

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz Meclis'te Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelmişti. Dün ise Bahçeli, "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" sözleriyle Arkaz'ı MHP'ye çağırmıştı. Çağrıya jet hızıyla yanıt veren Arkaz "Sayın Bahçeli, liderim, emri olur" diyerek İyi Parti'den istifa etti. Arkaz bugün ise MHP'ye geçti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • SAMET 14 Ağustos 2018 13:46 ÜLKÜCĞLERİN TOPLANMACAĞI TEK YER MHP DİR.MHP DEN KOPANLAR ÜLKÜCÜ DEĞİL RÜZGARIN ESİŞ YÖNÜNE GÖRE SAVRULAN KAVAK YAPRAKLARIDIR.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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