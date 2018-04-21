İyi Parti'den ilginç açıklama: Erdoğan'ı kandırdık

Erken seçim tarihinin duyurulması öncesinde, “28 Haziran’dan itibaren seçimlere girebiliriz” açıklamasında bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, neden böyle bir 'hata' yaptıklarını anlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını İYİ Parti'nin seçime giremeyeceği bir tarihe çekmeye çalıştığı yönündeki yorumlarının ardından tereddüte düştüklerini ifade eden Çıray, Sözcü gazetesinden Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada, eşinin kendilerine yönelttiği öneriyi şöyle anlattı:

'RİSK ALDIM VE 28 HAZİRAN'I AÇIKLADIM'

Dündar:...Yaptığınız ilk açıklamada, İYİ Parti'nin 28 Haziran'dan itibaren seçimlere girebileceğini açıkladınız. Sonra çarşamba günü siz ve Sayın Akşener 10 Aralık'tan itibaren her türlü kanuni işlemi tamamladığınızı ve 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime girebileceğinizi söylediniz...

- Bu sorunuz üzerine özgür basının mensuplarından özür dileyerek Türk siyasi tarihine geçecek trajikomik bir olayı nakletmek zorundayım. Sayın Özgür Özel'in, Sayın Bahçeli'nin baskın seçim kararını İYİ Parti'nin seçimlere giremeyeceği tarihe göre hesapladığını açıklaması üzerine seçmenlerimizde bir tereddüt oluştu. Bu konuda endişeleri giderecek bir açıklama yapmak üzere bilgisayarımın başında çalışıyordum. Zaman zaman değerli dostum ve danışmanım Melih Yürüşen'le de telefonda erken seçim tarihinin, İYİ Parti'nin önünü kesecek şekilde baskın seçim tarihine dönüşeceğini konuştuk. Bunun üzerine konuşmalarımıza kulak misafiri olan eşim, “Ben olsam bu açıklamada İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkını elde ettiği gerçek tarihi yazmam. Göreceksiniz; açıklamanızda hangi tarihi yazarsanız ortaklar ondan önceki tarihi erken seçim tarihi olarak açıklayacaktır. Hem böylece niyetlerini de test etmiş olursunuz” dedi. Kadınların altıncı hisleri güçlüdür. Bunun üzerine ben de risk aldım ve İYİ Parti'nin 28 Haziran'da seçime girme hakkını kazanacağını açıkladım.

'BU SEFER DE BİZ KANDIRDIK'

Sonucu biliyorsunuz: Süper baskın seçim tarihi 24 Haziran olarak açıklandı. Böylece Saray Koalisyonu'nun Sayın Akşener'den korktuklarını test ettik, ortaya çıkardık. Selmin'e teşekkürler. Çünkü herkesin kandırdığı Erdoğan'ı bu defa da biz kandırdık.