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İYİ Parti'den flaş Tunç Soyer açıklaması! Tepkiyle karşıladık

İYİ Parti'den flaş Tunç Soyer açıklaması! Tepkiyle karşıladık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in belirlenmesi CHP'nin yerel seçimde işbirliğine gittiği İYİ Parti'de ayrışmaya yol açtı. İYİ Parti'den yapılan açıklamada "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır'' denildi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 15:02 - Güncelleme: 28-01-2019 15:02

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" denildi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak açıklanan Tunç Soyer için İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi.İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

CHP'NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUZ: "İzmir İYİ Parti olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak, bir işbirliğine gidilmiştir. İzmir, iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir.

BAZI TEŞKİLATLARIMIZDA TEPKİYLE KARŞILANDI: Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • 78 KUŞAĞII ESKİ ÜLKÜCÜ 28 Ocak 2019 15:34 BİZDE YEDİK LAF OLSUN TORBA DOLSUN ..... BU YAPILAN AÇIKLAMA TABANDAN GELEN TEPKİYİ HAFİFLETMEK İÇİNDİR BEYLERRR AFEDERSİN YEMEZLER

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