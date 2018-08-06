İyi Parti'den flaş istifa açıklaması

İyi Parti'de istifa depremi yaşandı. Kurucu üyeler arasında yer alan 3 isim istifa etti. Parti'den ilk açıklamayı Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray yaptı. Çıray, “Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

İYİ Parti'de deprem! Üç kurucu üye istifa etti