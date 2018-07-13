İYİ Parti'den CHP itirafları! 'İrade bizde olsaydı CHP ile kurmazdık'

İYİ Parti'de CHP ile yapılan ittifaka yönelik özeleştiriler sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İrade bizde olsaydı Millet İttifakı'nı kurmazdık. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık" derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Partimizin kasıtlı olarak itildiği CHP tabanından çıkacağız" değerlendirmesi yaptı.

İRADE BİZDE OLSA CHP İLE KURRMAZDIK... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ve Saadet Partisi ile birlikte kurulan ve seçim sonrası dağılan Millet İttifakı'na ilişkin olarak, "Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık" değerlendirmesi yaptı.

'MERAL HANIM EL ÖPEN VEKİLİ UYARDI VE HAKLI'... İYİ Parti milletvekillerin Meclis'in açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle ilgili de Koray Aydın, "Meral Hanım'ın Bahçeli'nin elini öpen vekil arkadaşımıza bir uyarıda bulunduğu doğrudur, uyarıları da yerindedir" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DE MHP GÖMLEĞİNİ ÇIKARTMA ŞARTI YOK... Koray Aydın, "Biz MHP'nin haline üzülüyoruz, nasıl bu duruma düştü diye üzülüyoruz.. İYİ Parti'den MHP'ye giden olmaz ama oradan bize gelenler olabilir. İYİ Parti'de MHP gömleğini çıkarma şartı yok" İfadelerini kullandı.

İMİLLET BİZE AVANS VERDİ... İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin 'kasıtlı olarak CHP tabanına itildiğini' savunarak Afyonkarahisar’da yapılacak kampta için "İYİ Parti’nin kendi dilini belirleyeceğiz” dedi. "Seçime tek ayak üstünde yakalandık; emeklerken paldır küldür sandığa gittik" diyen Ağıralioğlu, Milletin İYİ Parti'ye avans verdiğini ve bu krediyi doğru kullanacaklarını söyledi.

CHP DİLİNDEN ÇIKACAĞIZ... Ağıralioğlu şöyle konuştu: "Milletimizin bize verdiği bu avansı, krediyi doğru kullanmanın istikametini kampımızda çizeceğiz. Kasıtlı yapılan bizi siyasi olarak ittikleri, baskıları yerden çıkacağız. CHP tabanının diline doğru itildiğimiz yerden çıkacak, kampın sonunda İYİ Parti’nin siyasi koordinatlarını çizeceği dili ve kadroyu belirleyeceğiz.”