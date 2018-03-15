  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

İYİ Parti'den bomba rapor! FETÖ eylem hazırlığında

İYİ Parti'den bomba rapor! FETÖ eylem hazırlığında

İYİ Parti FETÖ'yle ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırladı. FETÖ ile Acil Eylem Planı raporunda örgütün saklı kadrolarının muhtemel bir eylem hazırlığında olduğuna” dikkat çekildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 09:00 - Güncelleme: 15-03-2018 09:00

İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda dikkat çeken tespitler yer aldı. İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitlere göre ‘Kozmik bir savaş veren örgüt, Türkiye’de asla demokratik bir iktidar değişimini istemiyor’

“Örgütün, özellikle cezaevlerinde yönetilemeyen sürecin sonunda daha aşırı gruplar halinde çıkmasının muhtemel bir risk olduğu” saptanan raporda, “örgütün saklı kadrolarının muhtemel bir eylem hazırlığında olduğuna” dikkat çekildi.

Raporda, özetle şu tespitler yapıldı: FETÖ’nün 17-25 Aralık’a kadar devletin en mahrem kurumları da dahil olmak üzere her yere sızmasının sorumluluğu onlara bu imkânı cömertçe sunan iktidarlara aittir.

Örgütün en büyük mesafeyi 2003-2013 arasında aldığı düşünülürse mesuliyetin büyük bölümünün mevcut iktidara ait olduğu açıkça görülecektir. n İktidarın liyakat ve adalet ilkelerini ihmal ederek devleti içine düşürdüğü ağır zaaf sebebiyle 15 Temmuz darbe teşebbüsü yaşanmış ve milletimiz tabiri caizse devleti sokaklardan toplamıştır.

'ÖRGÜT TÜRKİYE'DE İKTİDAR DEĞİŞİMİNİ İSTEMİYOR'

Örgütün amacı Türkiye’de demokratik düzeni yok etmektir. Bu nedenle örgüt Türkiye’de asla demokratik bir iktidar değişimini istememektedir. Sahip oldukları teolojik dünya görüşüne göre Türkiye’de iktidarı şeytanlaştırmışlar ve sapkın görüşlerine göre iktidar partisi liderini de kâinatın sonuna doğru geleceği belirtilen deccal ile özdeşleştirmişlerdir. Böylece FETÖ için Tayyip Erdoğan ile mücadele bir siyasi mücadele olmaktan çıkmış, kozmik bir savaşa dönüşmüştür.

FETÖ DEVLETİN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Bu kozmik savaşı sözde tanrısal gücü temsil eden FETÖ liderinin kazanması için de Erdoğan’ın iktidarda kalması yani demokratik seçimlerde kaybetmemesi lazımdır. Bu yüzden örgüt Türkiye’de demokratik bir iktidar değişimini ne istemekte ne de böyle bir değişimi kabul etmektedir. Bu nedenle FETÖ Türkiye’de demokratik laik hukuk devletinin en büyük iç düşmanıdır.

Kara Kuvvetleri'nin 2 numarasıydı! İhsan Uyar'ın FETÖ ifadesi

FETÖ'cü albaydan kan donduran talimat! Gelene ateş açın

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İYİ Parti'den bomba rapor! FETÖ eylem hazırlığında haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR30 YORUM

  • MİSAFİR 15 Mart 2018 10:05 ULAN BİRİNİZİN DE ÖZGÜN BİR TARAFI OLSUN...İKTİDARIN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORMUŞ FETÖ...İKTİDARA SORSAN BAMBAŞKA ŞEYLER SÖYLER...SIKIŞAN MALUM YERE SARIYOR...YETER DA YOK MU ADAM AKILLI PLAN PROJENİZ YA HU

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro