İyi Parti'den bomba Abdullah Gül iddiası!

İYİ Partili Özdağ, kendisini arayıp Abdullah Gül'ün neden aday olması gerektiğini söyleyen bir kişiyle ilgili, "Kendisini Türk iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandım ve Gül'ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldım. Kendisine de söyledim herhalde kendisi Mars'taki iş dünyasının temsilcisi" dedi.

Halk TV'de yayına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ Abdullah Gül'ün adaylık süreciyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

'GÜL BİR PROJE'

Ümit Özdağ Gül ile ilgili, “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan kişilerden telkinlere muhattap olduk İYİ Parti olarak. Fakat sayın Akşener çok sert ve kararlı bir şekilde bu mümkün değil dedi. Böylelikle Gül projesi doğmadan öldü. Ne diyor saray ‘Gül bir fetö projesi’ bu projeyi durduran ortadan kaldıran kim oldu Meral Akşener peki iktidar hala ne diyor İYİ Parti bir FETÖ projesi bu dökülen bir iktidar yapısını göstermektedir” açıklamasını yaptı.

'MARS’TAKİ İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİSİ'

Programda 'sizi arayan ve Gül’ün aday olmasını isteyen kişiler kim' sorusuna ise Özdağ, “Birçok değişik ve şaşırtıcı güç odağından telkinler geldi, basından, kendisini iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtanlardan, Türk iş dünyasının temsilcisi olarak kendini tanıtan birinden Gül’ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldık. Bu kişi heralde Mars’taki iş dünyasının temsilcisi” diyerek iş dünyasından kendisini arayan kişinin kimliğini açıklamadı.