İYİ Parti'den Bahçeli'ye çok sert tepki: Sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'nin aldığı seçimli kurultay kararı gündeme bomba gibi düştü. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamda kongrede aday olmayacağını duyururken, İYİ Partililer Akşener'i kararından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bugün İYİ Parti milletvekilleri, saat 11.00'de Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından "Akşener'i ilk kongrede yeniden aday göstereceğiz." derken, MHP lideri Bahçeli'nin Akşener ve İYİ Parti ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bir hekim olarak söylüyorum. Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor" diyen Çıray, "Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Aralarında büyük fark vardır, birisi kongreden korkar, birisi kendi kongreyi çağırır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ: MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kongre kararı için, 'Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar' demişti.

  • Siyaset 23 Temmuz 2018 12:45
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  • mevhibe inal 23 Temmuz 2018 14:24 Uygun bir IYI Parti Başkanı Milliyetçileri toplar.

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