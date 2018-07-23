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İYİ Parti'den Bahçeli'ye çok sert tepki: Sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Bahçeli'ye çok sert tepki: Sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi. Çıray, Bahçeli'nin açıklamaları için 'Bir hekim olarak söylüyorum. Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor' dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:41 - Güncelleme: 23-07-2018 12:41

İYİ Parti'nin aldığı seçimli kurultay kararı gündeme bomba gibi düştü. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamda kongrede aday olmayacağını duyururken, İYİ Partililer Akşener'i kararından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bugün İYİ Parti milletvekilleri, saat 11.00'de Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından "Akşener'i ilk kongrede yeniden aday göstereceğiz." derken, MHP lideri Bahçeli'nin Akşener ve İYİ Parti ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bir hekim olarak söylüyorum. Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor" diyen Çıray, "Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Aralarında büyük fark vardır, birisi kongreden korkar, birisi kendi kongreyi çağırır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ: MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kongre kararı için, 'Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar' demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BEYLER BEYİ 23 Temmuz 2018 12:50 GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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