İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Tamer Akkal açıklama yaptı

Yİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. AK Parti grubunda kürsüye gelen Akkal'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan parti rozetini taktı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifasına gerekçe olarak İYİ Parti’nin CHP ile yaptığı işbirliğini ve HDP’nin üç büyük ilde aday çıkarmama kararını göstermişti.

Akkal istifası sırasında parti içindeki problemlerin içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir"